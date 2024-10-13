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57-летний раненый из Черкасской Лозовой скончался в больнице в Харькове

Происшествия 11:32   13.10.2024
Оксана Якушко
57-летний раненый из Черкасской Лозовой скончался в больнице в Харькове Фото: Александр Гололобов / Телеграмм

О состоянии раненого вчера пожилого мужчину из Черкасской Лозовой рассказал начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«12 октября в ходе обстрела села Черкасская Лозовая был травмирован мужчина 67 года рождения. К сожалению, мужчина скончался в больнице», – рассказал Гололобов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 11:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии раненого вчера пожилого мужчину из Черкасской Лозовой рассказал начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.".