57-летний раненый из Черкасской Лозовой скончался в больнице в Харькове

О состоянии раненого вчера пожилого мужчину из Черкасской Лозовой рассказал начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«12 октября в ходе обстрела села Черкасская Лозовая был травмирован мужчина 67 года рождения. К сожалению, мужчина скончался в больнице», – рассказал Гололобов.