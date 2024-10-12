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Последствия «прилетов» по пригороду Харькова показала прокуратура (фото)

Происшествия 18:50   12.10.2024
Елена Нагорная
Последствия «прилетов» по пригороду Харькова показала прокуратура (фото)

Фото последствий авиаударов по пригороду Харькова около 16 часов 12 октября опубликовала областная прокуратура.

По данным следствия, в селе Черкасская Лозовая горели жилой дом и трава. Ранение головы получил 57-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также зафиксировано попадание по садовому товариществу в Малоданиловской громаде. Поврежден дом. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 18:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий авиаударов по пригороду Харькова около 16 часов 12 октября опубликовала областная прокуратура.".