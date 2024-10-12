Последствия «прилетов» по пригороду Харькова показала прокуратура (фото)

Фото последствий авиаударов по пригороду Харькова около 16 часов 12 октября опубликовала областная прокуратура.

По данным следствия, в селе Черкасская Лозовая горели жилой дом и трава. Ранение головы получил 57-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также зафиксировано попадание по садовому товариществу в Малоданиловской громаде. Поврежден дом. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).