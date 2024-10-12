Последствия «прилетов» по пригороду Харькова показала прокуратура (фото)
Фото последствий авиаударов по пригороду Харькова около 16 часов 12 октября опубликовала областная прокуратура.
По данным следствия, в селе Черкасская Лозовая горели жилой дом и трава. Ранение головы получил 57-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также зафиксировано попадание по садовому товариществу в Малоданиловской громаде. Поврежден дом. 61-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Авиация РФ сбросила КАБы на пригород Харькова: есть пострадавшие
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Харьков, Харьковская областная прокуратура, черкасская лозовая;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия «прилетов» по пригороду Харькова показала прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото последствий авиаударов по пригороду Харькова около 16 часов 12 октября опубликовала областная прокуратура.".