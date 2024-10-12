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Наслідки “прильотів” по передмістю Харкова показала прокуратура (фото)

Події 18:50   12.10.2024
Олена Нагорна
Наслідки “прильотів” по передмістю Харкова показала прокуратура (фото)

Фото наслідків авіаударів по передмістю Харкова близько 16-ї години 12 жовтня опублікувала обласна прокуратура.

За даними слідства, у селі Черкаська Лозова горіли житловий будинок та трава. Поранення голови отримав 57-річний чоловік. Його ушпиталили у важкому стані.

Також зафіксоване влучання по садовому товариству у Малоданилівській громаді. Пошкоджений будинок. 61-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 18:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото наслідків авіаударів по передмістю Харкова близько 16-ї години 12 жовтня опублікувала обласна прокуратура.".