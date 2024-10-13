57-річний поранений вчора у Черкаській Лозовій помер у лікарні у Харкові
Про стан пораненого вчора літнього чоловіка з Черкаської Лозової розповів начальник Малоданілівської громади Олександр Гололобов.
«12 жовтня під час обстрілу села Черкаська Лозова був травмований чоловік 67 року народження. На жаль, чоловік помер у лікарні», – розповів Гололобов.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 11:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан пораненого вчора літнього чоловіка з Черкаської Лозової розповів начальник Малоданілівської громади Олександр Гололобов.".