57-річний поранений вчора у Черкаській Лозовій помер у лікарні у Харкові

Про стан пораненого вчора літнього чоловіка з Черкаської Лозової розповів начальник Малоданілівської громади Олександр Гололобов.

«12 жовтня під час обстрілу села Черкаська Лозова був травмований чоловік 67 року народження. На жаль, чоловік помер у лікарні», – розповів Гололобов.