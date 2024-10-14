Очистные сооружения в Харькове еще горят — ГСЧС

На городских очистных сооружениях в Харькове продолжают дежурить спасатели. Начальник ГУ ГСЧС Артем Астахов прогнозирует, что на ликвидацию пожара понадобятся еще день-два.

«У нас еще отделения дежурят в Основянском районе – на городских очистных сооружениях. Я считаю, что еще день – два и будет ликвидация», — сказал Астахов во время брифинга 14 октября.

Также, по словам начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, продолжается пожар в лесах на территории Печенежской громады — у села Кицевка.

При этом масштаб пожаров, которые возникают в регионе из-за обстрелов, стал менее значительным. Помогла погода.

«Ударов становится не меньше, но из-за погодных условий (вы видите, что сегодня в Харькове и пригороде дождь) это не имеет такого распространения на природные экосистемы. Из-за погодных условий для экосистемы развитие пожаров ограничено», — пояснил главный спасатель Харьковщины.

В целом за минувшую неделю в природных экосистемах Харьковской области возникло 323 пожара, из них 14 — лесные.