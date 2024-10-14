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Очисні споруди у Харкові ще горять – ДСНС

Події 16:03   14.10.2024
Оксана Горун
Очисні споруди у Харкові ще горять – ДСНС Скриншот

На міських очисних спорудах у Харкові продовжують чергувати рятувальники. Начальник ГУ ДСНС Артем Астахов прогнозує, що на ліквідацію пожежі знадобиться ще день-два.

“У нас ще відділення чергують в Основ’янському районі – на міських очисних спорудах. Я вважаю, що ще день – два, і буде ліквідація”, – сказав Астахов під час брифінгу 14 жовтня.

Також, за словами начальника ГУ ДСНС України в Харківській області, триває пожежа в лісах на території Печенізької громади – біля села Кицівка.

При цьому масштаб пожеж, які виникають у регіоні через обстріли, став меншим. Допомогла погода.

“Ударів стає не менше, але через погодні умови (ви бачите, що сьогодні в Харкові та передмісті дощ) це не має такого поширення на природні екосистеми. Через погодні умови для екосистеми розвиток пожеж обмежений”, – пояснив головний рятувальник Харківщини.

Загалом за минулий тиждень у природних екосистемах Харківської області виникли 323 пожежі, з них 14 – лісові.

Читайте також: Дощі на Харківщині: чи знизилася загроза пожеж – дані синоптиків

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 16:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На міських очисних спорудах у Харкові продовжують чергувати рятувальники. Начальник ГУ ДСНС Артем Астахов прогнозує, що на ліквідацію пожежі знадобиться ще день-два".