Очисні споруди у Харкові ще горять – ДСНС
На міських очисних спорудах у Харкові продовжують чергувати рятувальники. Начальник ГУ ДСНС Артем Астахов прогнозує, що на ліквідацію пожежі знадобиться ще день-два.
“У нас ще відділення чергують в Основ’янському районі – на міських очисних спорудах. Я вважаю, що ще день – два, і буде ліквідація”, – сказав Астахов під час брифінгу 14 жовтня.
Також, за словами начальника ГУ ДСНС України в Харківській області, триває пожежа в лісах на території Печенізької громади – біля села Кицівка.
При цьому масштаб пожеж, які виникають у регіоні через обстріли, став меншим. Допомогла погода.
“Ударів стає не менше, але через погодні умови (ви бачите, що сьогодні в Харкові та передмісті дощ) це не має такого поширення на природні екосистеми. Через погодні умови для екосистеми розвиток пожеж обмежений”, – пояснив головний рятувальник Харківщини.
Загалом за минулий тиждень у природних екосистемах Харківської області виникли 323 пожежі, з них 14 – лісові.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 16:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На міських очисних спорудах у Харкові продовжують чергувати рятувальники. Начальник ГУ ДСНС Артем Астахов прогнозує, що на ліквідацію пожежі знадобиться ще день-два".