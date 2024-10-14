Дощі на Харківщині: чи знизилася загроза пожеж – дані синоптиків

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз пожежної небезпеки на 15 – 18 жовтня. Попри дощі, що почалися, радикальних змін немає.

“Погодні умови 15 жовтня сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)”, – повідомили метеорологи вранці 14 жовтня.

Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов підбив підсумки тижня щодо НП. У природних екосистемах зафіксували 323 пожежі, з них 14 – лісові. 12 пожеж виникли через російські обстріли, у результаті вигоріло сім гектарів.

З понеділка на Харківщині почалися дощі. Сирої погоди не було протягом кількох місяців. За прогнозами регіонального центру з гідрометеорології, зволоження продовжиться найближчими днями. Невеликі дощі обіцяють і 15, і 16 жовтня.