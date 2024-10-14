Дожди на Харьковщине: снизилась ли угроза пожаров — данные синоптиков

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз пожарной опасности на 15 — 18 октября. Несмотря на начавшиеся дожди, радикальных изменений нет.

«Погодные условия 15 октября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — сообщили метеорологи утром 14 октября.

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов подбил итоги недели по ЧП. В природных экосистемах зафиксировали 323 пожара, из них 14 — лесных. 12 пожаров возникли из-за российских обстрелов, в результате выгорело семь гектаров.

С понедельника в Харьковской области начались дожди. Сырой погоды не было в течение нескольких месяцев. По прогнозам регионального центра по гидрометеорологии, увлажнение продолжится в ближайшие дни. Небольшие дожди обещают и 15, и 16 октября.