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Дожди на Харьковщине: снизилась ли угроза пожаров — данные синоптиков

Общество 12:07   14.10.2024
Оксана Горун
Дожди на Харьковщине: снизилась ли угроза пожаров — данные синоптиков Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз пожарной опасности на 15 — 18 октября. Несмотря на начавшиеся дожди, радикальных изменений нет.

«Погодные условия 15 октября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — сообщили метеорологи утром 14 октября.

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов подбил итоги недели по ЧП. В природных экосистемах зафиксировали 323 пожара, из них 14 — лесных. 12 пожаров возникли из-за российских обстрелов, в результате выгорело семь гектаров.

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С понедельника в Харьковской области начались дожди. Сырой погоды не было в течение нескольких месяцев. По прогнозам регионального центра по гидрометеорологии, увлажнение продолжится в ближайшие дни. Небольшие дожди обещают и 15, и 16 октября.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз пожарной опасности на 15 — 18 октября. Несмотря на начавшиеся дожди, радикальных изменений нет".