Дожди на Харьковщине: снизилась ли угроза пожаров — данные синоптиков
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз пожарной опасности на 15 — 18 октября. Несмотря на начавшиеся дожди, радикальных изменений нет.
«Погодные условия 15 октября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — сообщили метеорологи утром 14 октября.
Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов подбил итоги недели по ЧП. В природных экосистемах зафиксировали 323 пожара, из них 14 — лесных. 12 пожаров возникли из-за российских обстрелов, в результате выгорело семь гектаров.
Читайте также: Аномально теплый и почти без осадков: каким был сентябрь в Харькове и области
С понедельника в Харьковской области начались дожди. Сырой погоды не было в течение нескольких месяцев. По прогнозам регионального центра по гидрометеорологии, увлажнение продолжится в ближайшие дни. Небольшие дожди обещают и 15, и 16 октября.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, дожди, погода, пожары, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дожди на Харьковщине: снизилась ли угроза пожаров — данные синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 12:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз пожарной опасности на 15 — 18 октября. Несмотря на начавшиеся дожди, радикальных изменений нет".