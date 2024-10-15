Когда искать и как снять ярчайшую комету ATLAS: советы харьковского астронома

Комету C/2023 A3, которую также называют Цзыцзиньшань-ATLAS, с 12 октября можно наблюдать в северном полушарии. Сейчас она на пике яркости, однако пока не всем желающим удалось ее увидеть из-за облачной погоды.

Не стоит искать комету в полночь, пока ее можно найти только в вечернем небе невысоко над горизонтом. Она появляется на западе после захода Солнца, то есть лучшее время для наблюдения — после 18 часов, рассказал МГ «Объектив» астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

Постепенно яркость кометы будет спадать, но одновременно будет расти время ее видимости.

«Через пару недель, когда она будет уже не такая яркая, ее еще некоторое время можно будет наблюдать в бинокли и телескопы», — говорит Кажанов.



Графика: Небо Сегодня/Telegram

Пока же есть уникальная возможность любоваться кометой невооруженным глазом и снимать даже на камеру смартфона.

«Во многих современных смартфонах есть режим профи или Pro, в котором есть возможность управлять многими параметрами съемки: фокус, ISO (чувствительность), экспозиция, баланс белого и тому подобное. Это может помочь сделать фото кометы лучшим. Например, установить смартфон на штатив или закрепить иначе, выбрать ISO от 100, а также настроить выдержку кадра 1 секунда или больше», — советует астроном.