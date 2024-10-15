Коли шукати і як зняти найяскравішу комету ATLAS: поради астронома з Харкова

Комету C/2023 A3, яку також називають Цзицзіньшань-ATLAS, з 12 жовтня можна спостерігати у північній півкулі. Зараз вона на піку яскравості, проте поки не всім охочим вдалося її побачити через хмарну погоду.

Не варто шукати комету опівночі, поки її можна знайти лише у вечірньому небі над горизонтом. Вона з’являється на заході після заходу Сонця, тобто найкращий час для спостереження – після 18-ї години, розповів МГ «Об’єктив» астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.

Поступово яскравість комети спадатиме, але одночасно зростатиме час її видимості.

«За пару тижнів, коли вона буде вже не така яскрава, її ще деякий час можна буде спостерігати в біноклі та телескопи», — говорить Кажанов.



Графіка: Небо Сьогодні/телеграм

Поки ж є унікальна можливість милуватися кометою неозброєним оком і знімати навіть на камеру смартфона.

«У багатьох сучасних смартфонах є режим профі або Pro, в якому є можливість керувати багатьма параметрами зйомки: фокус, ISO (чутливість), експозиція, баланс білого тощо. Це може допомогти зробити фото комети кращим. Наприклад, встановити смартфон на штатив чи закріпити інакше, обрати ISO від 100, а також налаштувати витримку кадра 1 секунда або більше», – радить астроном.