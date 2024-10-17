Ночью могут быть заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября

В пятницу, 18 октября, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов, днем — 6 — 8, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 до 7 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 — 3; днем — 4 — 9 градусов тепла.

Ветер северо-восточный — 9 — 14 м/с.