Ночью могут быть заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 18 октября
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 18 октября, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов, днем — 6 — 8, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 2 до 7 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 — 3; днем — 4 — 9 градусов тепла.
Ветер северо-восточный — 9 — 14 м/с.
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 18 октября, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь.".