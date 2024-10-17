Вночі можуть бути заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 18 жовтня

У п’ятницю, 18 жовтня, у Харкові та області вночі без істотних опадів, удень можливий невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів, вдень – 6 – 8, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 до 7 градусів тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – 3; вдень – 4 – 9 градусів тепла.

Вітер північно-східний – 9 – 14 м/с.