Коммунальщики на месте «прилета» в Основянском районе – последствия удара
Фото: ХГС
По данным мэрии, вследствие удара в Основянском районе вылетели около 800 окон, повреждены контуры домов, также поломаны деревья.
«В результате вражеского обстрела, произошедшего накануне вечером, в Основянском районе повреждены пять зданий, где было выбито более 800 окон. Работники КП «Харьковжилстрой» сейчас закрывают контуры. Работы по обследованию зданий продолжаются», – уточнили в горсовете.
Тем временем специалисты СПК «Харьковзеленстрой» убирают аварийные деревья, чтобы работники других коммунальных предприятий смогли добраться к выбитым окнам.
«В Харьковском лицее №10 работает пункт незламності, а также функционирует мобильный ЦНАП для решения неотложных потребностей жителей в оформлении документов», – добавили в мэрии.
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- Категории: Репортаж, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 11:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным мэрии, вследствие удара в Основянском районе вылетели около 800 окон, повреждены контуры домов, также поломаны деревья. ".