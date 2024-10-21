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Коммунальщики на месте «прилета» в Основянском районе – последствия удара

Репортаж 11:19   21.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Коммунальщики на месте «прилета» в Основянском районе – последствия удара Фото: ХГС

По данным мэрии, вследствие удара в Основянском районе вылетели около 800 окон, повреждены контуры домов, также поломаны деревья. 

«В результате вражеского обстрела, произошедшего накануне вечером, в Основянском районе повреждены пять зданий, где было выбито более 800 окон. Работники КП «Харьковжилстрой» сейчас закрывают контуры. Работы по обследованию зданий продолжаются», – уточнили в горсовете.

Коммунальщики на месте обстрела в Харькове
Фото: ХГС

Тем временем специалисты СПК «Харьковзеленстрой» убирают аварийные деревья, чтобы работники других коммунальных предприятий смогли добраться к выбитым окнам.

Коммунальщики на месте обстрела в Харькове
Фото: ХГС
Коммунальщики на месте обстрела в Харькове
Фото: ХГС

«В Харьковском лицее №10 работает пункт незламності, а также функционирует мобильный ЦНАП для решения неотложных потребностей жителей в оформлении документов», – добавили в мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 11:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным мэрии, вследствие удара в Основянском районе вылетели около 800 окон, повреждены контуры домов, также поломаны деревья. ".