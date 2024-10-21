Коммунальщики на месте «прилета» в Основянском районе – последствия удара

По данным мэрии, вследствие удара в Основянском районе вылетели около 800 окон, повреждены контуры домов, также поломаны деревья.

«В результате вражеского обстрела, произошедшего накануне вечером, в Основянском районе повреждены пять зданий, где было выбито более 800 окон. Работники КП «Харьковжилстрой» сейчас закрывают контуры. Работы по обследованию зданий продолжаются», – уточнили в горсовете.

Тем временем специалисты СПК «Харьковзеленстрой» убирают аварийные деревья, чтобы работники других коммунальных предприятий смогли добраться к выбитым окнам.

«В Харьковском лицее №10 работает пункт незламності, а также функционирует мобильный ЦНАП для решения неотложных потребностей жителей в оформлении документов», – добавили в мэрии.