Пострадали 13 людей, среди них – беременная. Как выглядит Харьков после ударов

Вследствие ночных ударов авиабомб в Харькове пострадали 13 человек, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, враг бил по Харькову из авиации накануне с 22:05 до 22:10. Под ударами оказался Основянский и Киевский район.

«В Основянском районе зафиксировано попадание в нежилое здание в нескольких метрах от девятиэтажного жилого дома. Также повреждено офисное здание, химчистка, автомойка и более 20 автомобилей. Пострадали 12 человек: в том числе 5 мужчин и 7 женщин. У людей травмы разной степени тяжести и острая реакция на стресс. Одна из пострадавших находится на 30-й неделе беременности», – уточнили правоохранители.

«В Киевском районе города попадание между АЗС и СТО. Получил ранение 34-летний оператор АЗС. Взрывной волной повреждены жилые дома», – добавили в прокуратуре.