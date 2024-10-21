Постраждали 13 людей, серед них вагітна. Як виглядає Харків після ударів
Внаслідок нічних ударів авіабомб у Харкові постраждали 13 людей, повідомили в обласній прокуратурі.
За даними слідства, ворог бив по Харкову з авіації напередодні з 22:05 до 22:10. Під ударами опинився Основ’янський та Київський район.
“В Основʼянському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю у декількох метрах від девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено офісну будівлю, хімчистку, автомийку та понад 20 авто. Постраждали 12 людей: серед них 5 чоловіків та 7 жінок. У людей травми різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Одна з постраждалих перебуває на 30-му тижні вагітності”, – уточнили правоохоронці.
“У Київському району міста – влучання між АЗС та СТО. Отримав поранення 34-річний оператор АЗС. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки”, – додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 09:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічних ударів авіабомб у Харкові постраждали 13 людей, повідомили в обласній прокуратурі. ".