Постраждали 13 людей, серед них вагітна. Як виглядає Харків після ударів

Внаслідок нічних ударів авіабомб у Харкові постраждали 13 людей, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, ворог бив по Харкову з авіації напередодні з 22:05 до 22:10. Під ударами опинився Основ’янський та Київський район.

“В Основʼянському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю у декількох метрах від девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено офісну будівлю, хімчистку, автомийку та понад 20 авто. Постраждали 12 людей: серед них 5 чоловіків та 7 жінок. У людей травми різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Одна з постраждалих перебуває на 30-му тижні вагітності”, – уточнили правоохоронці.

“У Київському району міста – влучання між АЗС та СТО. Отримав поранення 34-річний оператор АЗС. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки”, – додали у прокуратурі.