Комунальники на місці “прильоту” в Основ’янському районі – наслідки удару

За даними мерії, внаслідок удару в Основ’янському районі вилетіли близько 800 вікон, пошкоджені контури будинків, також поламані дерева.

“Внаслідок ворожого обстрілу, що стався напередодні ввечері, в Основ’янському районі пошкоджено п’ять будівель, де було вибито понад 800 вікон. Працівники КП “Харківжитлобуд” зараз закривають контури. Роботи з обстеження будівель продовжуються”, – уточнили в міськраді.

Тим часом фахівці СВК “Харківзеленбуд” прибирають аварійні дерева, щоб працівники інших комунальних підприємств змогли дістатися вибитих вікон.

“У Харківському ліцеї №10 працює пункт незламності, а також функціонує мобільний ЦНАП для вирішення нагальних потреб мешканців в оформленні документів”, – додали в мерії.