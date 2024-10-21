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Комунальники на місці “прильоту” в Основ’янському районі – наслідки удару

Репортаж 11:19   21.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Комунальники на місці “прильоту” в Основ’янському районі – наслідки удару Фото: ХМР

За даними мерії, внаслідок удару в Основ’янському районі вилетіли близько 800 вікон, пошкоджені контури будинків, також поламані дерева. 

“Внаслідок ворожого обстрілу, що стався напередодні ввечері, в Основ’янському районі пошкоджено п’ять будівель, де було вибито понад 800 вікон. Працівники КП “Харківжитлобуд” зараз закривають контури. Роботи з обстеження будівель продовжуються”, – уточнили в міськраді.

Комунальники на місці обстрілу у Харкові
Фото: ХМР

Тим часом фахівці СВК “Харківзеленбуд” прибирають аварійні дерева, щоб працівники інших комунальних підприємств змогли дістатися вибитих вікон.

Комунальники на місці обстрілу у Харкові
Фото: ХМР
Комунальники на місці обстрілу у Харкові
Фото: ХМР

“У Харківському ліцеї №10 працює пункт незламності, а також функціонує мобільний ЦНАП для вирішення нагальних потреб мешканців в оформленні документів”, – додали в мерії.

Читайте також: Постраждали 13 людей, серед них вагітна. Як виглядає Харків після ударів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними мерії, внаслідок удару в Основ’янському районі вилетіли близько 800 вікон, пошкоджені контури будинків, також поламані дерева. ".