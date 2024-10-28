Решила пойти к брату: на Харьковщине мать потеряла приемную дочь

К правоохранителям обратилась жительница поселка Краснокутск и сообщила, что ее 15-летняя приемная дочь ушла из дома неизвестно куда. Конфликтов в семье не было.

Правоохранители стали искать девочку. Они установили круг знакомых и проверили места его вероятного появления, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснилось, подросток решила пойти в село Качаловка к своему старшему брату, где ее и нашли правоохранители.

Девочку вернули домой. С семьей и ребёнком полицейские провели профилактическую беседу.