Решила пойти к брату: на Харьковщине мать потеряла приемную дочь
К правоохранителям обратилась жительница поселка Краснокутск и сообщила, что ее 15-летняя приемная дочь ушла из дома неизвестно куда. Конфликтов в семье не было.
Правоохранители стали искать девочку. Они установили круг знакомых и проверили места его вероятного появления, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как выяснилось, подросток решила пойти в село Качаловка к своему старшему брату, где ее и нашли правоохранители.
Девочку вернули домой. С семьей и ребёнком полицейские провели профилактическую беседу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дочь, искали, полиция, приемная, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 16:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратилась жительница поселка Краснокутск и сообщила, что ее 15-летняя приемная дочь ушла из дома неизвестно куда. Конфликтов в семье не было.".