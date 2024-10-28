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Решила пойти к брату: на Харьковщине мать потеряла приемную дочь

Общество 16:55   28.10.2024
Виктория Яковенко
Решила пойти к брату: на Харьковщине мать потеряла приемную дочь

К правоохранителям обратилась жительница поселка Краснокутск и сообщила, что ее 15-летняя приемная дочь ушла из дома неизвестно куда. Конфликтов в семье не было.

Правоохранители стали искать девочку. Они установили круг знакомых и проверили места его вероятного появления, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснилось, подросток решила пойти в село Качаловка к своему старшему брату, где ее и нашли правоохранители.

Девочку вернули домой. С семьей и ребёнком полицейские провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К правоохранителям обратилась жительница поселка Краснокутск и сообщила, что ее 15-летняя приемная дочь ушла из дома неизвестно куда. Конфликтов в семье не было.".