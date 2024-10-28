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Вирішила піти до брата: на Харківщині мати загубила прийомну доньку

Суспільство 16:55   28.10.2024
Вікторія Яковенко
Вирішила піти до брата: на Харківщині мати загубила прийомну доньку

До правоохоронців звернулась жителька селища Краснокутськ і повідомила, що її 15-річна прийомна донька пішла з дому невідомо куди. Конфліктів в родині не було.

Правоохоронці почали шукати дівчинку. Вони встановили коло знайомих та перевірили місця її ймовірної появи, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як з’ясувалося, підліток вирішила піти в село Качалівка до свого старшого брата, де її знайшли правоохоронці.

Дівчину повернули додому. З родиною та дитиною поліцейські провели профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До правоохоронців звернулась жителька селища Краснокутськ і повідомила, що її 15-річна прийомна донька пішла з дому невідомо куди. Конфліктів в родині не було.".