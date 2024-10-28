Вследствие обстрелов в Харькове повреждены 56 зданий, выбиты 710 окон – мэрия
Фото: ХГС
О разрушениях в Харькове по состоянию на 09:00, а также – темпах ликвидации последствий ударов сообщили в мэрии.
«По состоянию на 9:00 обнаружено 56 поврежденных зданий, где было выбито более 710 окон в квартирах и 175 — в местах общего пользования. Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковжилстрой», КП «Харьковблагоустройство» и других коммунальных предприятий устраняют последствия вражеских атак. В частности, коммунальщики уже закрыли более 70 окон», – написали в горсовете.
Читайте также: Как выглядит Харьков и Чугуев после обстрелов РФ, показали в полиции (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: міськрада, обстрел, разрушение, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вследствие обстрелов в Харькове повреждены 56 зданий, выбиты 710 окон – мэрия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушениях в Харькове по состоянию на 09:00, а также – темпах ликвидации последствий ударов сообщили в мэрии. ".