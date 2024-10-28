Вследствие обстрелов в Харькове повреждены 56 зданий, выбиты 710 окон – мэрия

О разрушениях в Харькове по состоянию на 09:00, а также – темпах ликвидации последствий ударов сообщили в мэрии.

«По состоянию на 9:00 обнаружено 56 поврежденных зданий, где было выбито более 710 окон в квартирах и 175 — в местах общего пользования. Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковжилстрой», КП «Харьковблагоустройство» и других коммунальных предприятий устраняют последствия вражеских атак. В частности, коммунальщики уже закрыли более 70 окон», – написали в горсовете.