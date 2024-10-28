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Вследствие обстрелов в Харькове повреждены 56 зданий, выбиты 710 окон – мэрия

Происшествия 11:00   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Вследствие обстрелов в Харькове повреждены 56 зданий, выбиты 710 окон – мэрия Фото: ХГС

О разрушениях в Харькове по состоянию на 09:00, а также – темпах ликвидации последствий ударов сообщили в мэрии. 

Обстрел Харькова 28.10
Фото: ХГС
Обстрел Харькова 28.10
Фото: ХГС

«По состоянию на 9:00 обнаружено 56 поврежденных зданий, где было выбито более 710 окон в квартирах и 175 — в местах общего пользования. Сотрудники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковжилстрой», КП «Харьковблагоустройство» и других коммунальных предприятий устраняют последствия вражеских атак. В частности, коммунальщики уже закрыли более 70 окон», – написали в горсовете.

Обстрел Харькова 28.10
Фото: ХГС
Обстрел Харькова 28.10
Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 11:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О разрушениях в Харькове по состоянию на 09:00, а также – темпах ликвидации последствий ударов сообщили в мэрии. ".