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Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені 56 будівель, вибиті 710 вікон – мерія

Події 11:00   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені 56 будівель, вибиті 710 вікон – мерія Фото: ХМР

Про руйнування у Харкові станом на 09:00, а також – про темпи ліквідації наслідків ударів повідомили в мерії. 

Обстріл Харкова 28.10
Фото: ХМР
Обстріл Харкова 28.10
Фото: ХМР

Станом на 9:00 виявлено 56 пошкоджених будівель, де було вибито понад 710 вікон у квартирах та 175 – у місцях загального користування. Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд», КП «Харківблагоустрій» та інших комунальних підприємств усувають наслідки ворожих атак. Зокрема, комунальники вже закрили понад 70 вікон”, – написали у міськраді.

Обстріл Харкова 28.10
Фото: ХМР
Обстріл Харкова 28.10
Фото: ХМР

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені 56 будівель, вибиті 710 вікон – мерія
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнування у Харкові станом на 09:00, а також – про темпи ліквідації наслідків ударів повідомили в мерії. ".