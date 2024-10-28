Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені 56 будівель, вибиті 710 вікон – мерія
Фото: ХМР
Про руйнування у Харкові станом на 09:00, а також – про темпи ліквідації наслідків ударів повідомили в мерії.
“Станом на 9:00 виявлено 56 пошкоджених будівель, де було вибито понад 710 вікон у квартирах та 175 – у місцях загального користування. Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківжитлобуд», КП «Харківблагоустрій» та інших комунальних підприємств усувають наслідки ворожих атак. Зокрема, комунальники вже закрили понад 70 вікон”, – написали у міськраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 11:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про руйнування у Харкові станом на 09:00, а також – про темпи ліквідації наслідків ударів повідомили в мерії. ".