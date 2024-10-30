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Инвентаризацию волков провели таможенники в харьковском экопарке (фото)

Общество 20:19   30.10.2024
Елена Нагорная
Инвентаризацию волков провели таможенники в харьковском экопарке (фото) Фото: Харьковская таможня

Проверять наличие в экопарке изъятых ранее у контрабандистов волков таможенники обязаны ежегодно.

В Харьковской таможне рассказали, что волчицу и двоих волков привезли в экопарк под Харьковом еще до полномасштабной войны — «на хранение».

Волков под видом лаек пытались отправить в Непал, но зооконтрабандистов задержали в аэропорту «Борисполь». После этого таможенники заключили меморандум с экопарком, и животных перевезли на Харьковщину.


Фото: Харьковская таможня

«Инвентаризация проводится раз в год. Специалисты Харьковской таможни осуществляют выезд на место, где содержатся животные, и проводят визуальный осмотр. Во время активных боевых действий, в ходе которых экопарк подвергся разрушениям, были убиты шесть сотрудников и погибли некоторые животные, волки не пострадали. Их удалось вывезти в безопасное место в Полтаву. Сейчас они вернулись… Объекты нашей инвентаризации, а именно девочка-волчица и два волка-братика, чувствуют себя хорошо, накормлены, ухожены, размещаются в большом вольере и находятся в условиях, максимально приближенных к естественным», — говорится в заключении таможенников.


Фото: Харьковская таможня

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 20:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проверять наличие в экопарке изъятых ранее у контрабандистов волков таможенники обязаны ежегодно".