Инвентаризацию волков провели таможенники в харьковском экопарке (фото)

Проверять наличие в экопарке изъятых ранее у контрабандистов волков таможенники обязаны ежегодно.

В Харьковской таможне рассказали, что волчицу и двоих волков привезли в экопарк под Харьковом еще до полномасштабной войны — «на хранение».

Волков под видом лаек пытались отправить в Непал, но зооконтрабандистов задержали в аэропорту «Борисполь». После этого таможенники заключили меморандум с экопарком, и животных перевезли на Харьковщину.



Фото: Харьковская таможня

«Инвентаризация проводится раз в год. Специалисты Харьковской таможни осуществляют выезд на место, где содержатся животные, и проводят визуальный осмотр. Во время активных боевых действий, в ходе которых экопарк подвергся разрушениям, были убиты шесть сотрудников и погибли некоторые животные, волки не пострадали. Их удалось вывезти в безопасное место в Полтаву. Сейчас они вернулись… Объекты нашей инвентаризации, а именно девочка-волчица и два волка-братика, чувствуют себя хорошо, накормлены, ухожены, размещаются в большом вольере и находятся в условиях, максимально приближенных к естественным», — говорится в заключении таможенников.



Фото: Харьковская таможня