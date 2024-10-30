Інвентаризацію вовків провели митники в харківському екопарку (фото)

Перевіряти наявність в екопарку вилучених раніше в контрабандистів вовків митники зобов’язані щороку.

У Харківській митниці розповіли, що вовчицю та двох вовків привезли в екопарк під Харковом ще до повномасштабної війни – «на зберігання».



Вовків під виглядом лайок намагалися вивезти до Непалу, але зооконтрабандистів затримали в аеропорту “Бориспіль”. Після цього митники уклали меморандум з екопарком, і сіроманців перевезли на Харківщину.





Фото: Харківська митниця

“Інвентаризація проводиться раз на рік. Фахівці Харківської митниці здійснюють виїзд на місце, де утримуються тварини, та проводять візуальний огляд. Під час активних бойових дій, коли екопарк зазнав руйнувань, було вбито шість співробітників та загинули деякі тварини, вовки не постраждали. Їх вдалось вивезти у безпечне місце до Полтави. Наразі вони повернулись… Об’єкти нашої інвентаризації, а саме дівчинка-вовчиця та два вовчики-братчики, почуваються добре, нагодовані, доглянуті, розміщуються у великому вольєрі та знаходяться в умовах, максимально наближених до природних”, – йдеться у висновку митників.



Фото: Харківська митниця