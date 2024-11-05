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Последствия ночных ударов ФАБ-250 по Харькову показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 09:48   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Последствия ночных ударов ФАБ-250 по Харькову показали в прокуратуре (фото)

После полуночи россияне выпустили по Харькову ФАБ-250 с УМПК, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

 

«По данным следствия, 4 октября около 00:10 вооруженные силы России нанесли авиационных ударов по Харькову. На территории Шевченковского района зафиксировано попадание в лесополосе. Повреждены окна близлежащего жилого дома. Пострадали двое жильцов этого дома: 39-летняя женщина получила ранение стеклом, она доставлена ​​в больницу, еще одна женщина 50 лет испытала острую реакцию на стресс», – написали в прокуратуре.

В Киевском районе один из боеприпасов попал по открытой местности, еще один – разорвался в воздухе, обошлось без пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи россияне выпустили по Харькову ФАБ-250 с УМПК, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".