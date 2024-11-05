Последствия ночных ударов ФАБ-250 по Харькову показали в прокуратуре (фото)
После полуночи россияне выпустили по Харькову ФАБ-250 с УМПК, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«По данным следствия, 4 октября около 00:10 вооруженные силы России нанесли авиационных ударов по Харькову. На территории Шевченковского района зафиксировано попадание в лесополосе. Повреждены окна близлежащего жилого дома. Пострадали двое жильцов этого дома: 39-летняя женщина получила ранение стеклом, она доставлена в больницу, еще одна женщина 50 лет испытала острую реакцию на стресс», – написали в прокуратуре.
В Киевском районе один из боеприпасов попал по открытой местности, еще один – разорвался в воздухе, обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, россияне, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 09:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи россияне выпустили по Харькову ФАБ-250 с УМПК, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".