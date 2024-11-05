Синегубов: под утро враг ударил по области, ночью «прилетело» в Харькове
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области. В частости – о разрушениях и пострадавших.
В 00:30 россияне обстреляли Киевский район Харькова. «Прилетело» в землю, поврежден частный дом. Вскоре, в 00:40 под ударом КАБа оказался Шевченковский район.
«Повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет», – написал Синегубов.
Под утро, в 04:34 оккупанты ударили по Золочевской громаде. В селе Одноробовка КАБ попал по открытой территории.
«15:30 с. Гусаровка, Барвенковская громада, Изюмский р-н. Взрыв неизвестного предмета. Пострадали два подростка 12 и 13 лет», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области. В частости – о разрушениях и пострадавших.".