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Синегубов: под утро враг ударил по области, ночью «прилетело» в Харькове

Происшествия 08:42   05.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: под утро враг ударил по области, ночью «прилетело» в Харькове Фото: Олег Синегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области. В частости – о разрушениях и пострадавших.

В 00:30 россияне обстреляли Киевский район Харькова. «Прилетело» в землю, поврежден частный дом. Вскоре, в 00:40 под ударом КАБа оказался Шевченковский район.

«Повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет», – написал Синегубов.

Алексеевка, прилет, Харьков
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Под утро, в 04:34 оккупанты ударили по Золочевской громаде. В селе Одноробовка КАБ попал по открытой территории.

«15:30 с. Гусаровка, Барвенковская громада, Изюмский р-н. Взрыв неизвестного предмета. Пострадали два подростка 12 и 13 лет», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области. В частости – о разрушениях и пострадавших.".