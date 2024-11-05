Синегубов: под утро враг ударил по области, ночью «прилетело» в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харькова и области. В частости – о разрушениях и пострадавших.

В 00:30 россияне обстреляли Киевский район Харькова. «Прилетело» в землю, поврежден частный дом. Вскоре, в 00:40 под ударом КАБа оказался Шевченковский район.

«Повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет», – написал Синегубов.

Под утро, в 04:34 оккупанты ударили по Золочевской громаде. В селе Одноробовка КАБ попал по открытой территории.

«15:30 с. Гусаровка, Барвенковская громада, Изюмский р-н. Взрыв неизвестного предмета. Пострадали два подростка 12 и 13 лет», – добавил начальник ХОВА.