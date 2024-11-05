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Синєгубов: під ранок ворог вдарив по області, вночі “прилетіло” в Харкові

Події 08:42   05.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: під ранок ворог вдарив по області, вночі “прилетіло” в Харкові Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харкова та області. У тому числі – про руйнування та постраждалих.

О 00:30 росіяни обстріляли Київський район Харкова. “Прилетіло” по землі, пошкоджений приватний будинок. Невдовзі, о 00:40, під ударом КАБа опинився Шевченківський район.

“Пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років”, – написав Синєгубов.

Олексіївка, приліт, Харків
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Під ранок, о 04:34 окупанти вдарили по Золочівській громаді. У селі Одноробівка КАБ влучив по відкритій території.

“15:30 с. Гусарівка, Барвінківська громада, Ізюмський р-н. Вибух невідомого предмету. Постраждали два підлітка 12 та 13 років.”, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілу Харкова та області. У тому числі – про руйнування та постраждалих.".