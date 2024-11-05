Синєгубов: під ранок ворог вдарив по області, вночі “прилетіло” в Харкові
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харкова та області. У тому числі – про руйнування та постраждалих.
О 00:30 росіяни обстріляли Київський район Харкова. “Прилетіло” по землі, пошкоджений приватний будинок. Невдовзі, о 00:40, під ударом КАБа опинився Шевченківський район.
“Пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років”, – написав Синєгубов.
Під ранок, о 04:34 окупанти вдарили по Золочівській громаді. У селі Одноробівка КАБ влучив по відкритій території.
“15:30 с. Гусарівка, Барвінківська громада, Ізюмський р-н. Вибух невідомого предмету. Постраждали два підлітка 12 та 13 років.”, – додав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 08:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілу Харкова та області. У тому числі – про руйнування та постраждалих.".