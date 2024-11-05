Наслідки нічних ударів ФАБ-250 по Харкову показали у прокуратурі (фото)

Після опівночі росіяни випустили по Харкову ФАБ-250 з УМПК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“За даними слідства, 4 жовтня близько 00:10 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Харкову. На території Шевченківського району зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна прилеглого житлового будинку. Постраждали двоє мешканців цього будинку: 39-річна жінка дістала поранення склом, її доставлено до лікарні, ще одна жінка 50 років зазнала гострої реакції на стрес“, – написали в прокуратурі.

У Київському районі один із боєприпасів влучив по відкритій місцевості, ще один – розірвався в повітрі, обійшлося без постраждалих.