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Наслідки нічних ударів ФАБ-250 по Харкову показали у прокуратурі (фото)

Події 09:48   05.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки нічних ударів ФАБ-250 по Харкову показали у прокуратурі (фото)

Після опівночі росіяни випустили по Харкову ФАБ-250 з УМПК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

 

За даними слідства, 4 жовтня близько 00:10 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Харкову. На території Шевченківського району зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна прилеглого житлового будинку. Постраждали двоє мешканців цього будинку: 39-річна жінка дістала поранення склом, її доставлено до лікарні, ще одна жінка 50 років зазнала гострої реакції на стрес“, – написали в прокуратурі.

У Київському районі один із боєприпасів влучив по відкритій місцевості, ще один – розірвався в повітрі, обійшлося без постраждалих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 09:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі росіяни випустили по Харкову ФАБ-250 з УМПК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".