Наслідки нічних ударів ФАБ-250 по Харкову показали у прокуратурі (фото)
Після опівночі росіяни випустили по Харкову ФАБ-250 з УМПК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
“За даними слідства, 4 жовтня близько 00:10 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по Харкову. На території Шевченківського району зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна прилеглого житлового будинку. Постраждали двоє мешканців цього будинку: 39-річна жінка дістала поранення склом, її доставлено до лікарні, ще одна жінка 50 років зазнала гострої реакції на стрес“, – написали в прокуратурі.
У Київському районі один із боєприпасів влучив по відкритій місцевості, ще один – розірвався в повітрі, обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 09:48;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі росіяни випустили по Харкову ФАБ-250 з УМПК, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".