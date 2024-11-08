ВС РФ наступали на севере и востоке Харьковщины, но успехов не имели – ISW
Армия РФ продолжает наступательные операции в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулась вперед, сообщает Институт изучения войны (ISW).
«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, заявил 7 ноября, что украинским войскам удалось отбить около 400 га земель и несколько важных лесных полос на севере Харьковской области в октябре», — говорится в сводке.
Не имели успехов оккупанты и вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, отметили аналитики. Россияне атаковали в районе Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, наступ, наступление, рф, успехи, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает наступательные операции в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулась вперед, сообщает Институт изучения войны (ISW).".