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ВС РФ наступали на севере и востоке Харьковщины, но успехов не имели – ISW

Общество 12:15   08.11.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ наступали на севере и востоке Харьковщины, но успехов не имели – ISW

Армия РФ продолжает наступательные операции в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулась вперед, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, заявил 7 ноября, что украинским войскам удалось отбить около 400 га земель и несколько важных лесных полос на севере Харьковской области в октябре», — говорится в сводке.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

Не имели успехов оккупанты и вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, отметили аналитики. Россияне атаковали в районе Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает наступательные операции в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулась вперед, сообщает Институт изучения войны (ISW).".