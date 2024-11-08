ВС РФ наступали на севере и востоке Харьковщины, но успехов не имели – ISW

Армия РФ продолжает наступательные операции в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулась вперед, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, заявил 7 ноября, что украинским войскам удалось отбить около 400 га земель и несколько важных лесных полос на севере Харьковской области в октябре», — говорится в сводке.

Не имели успехов оккупанты и вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, отметили аналитики. Россияне атаковали в районе Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой.