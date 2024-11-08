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ЗС РФ наступали на півночі та сході Харківщини, але успіхів не мали – ISW

Суспільство 12:15   08.11.2024
Вікторія Яковенко
ЗС РФ наступали на півночі та сході Харківщини, але успіхів не мали – ISW

Армія РФ продовжує наступальні операції на в районі Вовчанська та Стариці, але не просунулась вперед, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Представник української бригади, що діє на Харківському напрямку, заявив 7 листопада, що українським військам вдалося відбити близько 400 га земель та кілька важливих лісових смуг на півночі Харківської області у жовтні», – йдеться у зведенні.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

Не мали успіхів окупанти й вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, зазначили аналітики. Росіяни атакували в районі Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

фронт Харьковщина
Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує наступальні операції на в районі Вовчанська та Стариці, але не просунулась вперед, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".