ЗС РФ наступали на півночі та сході Харківщини, але успіхів не мали – ISW
Армія РФ продовжує наступальні операції на в районі Вовчанська та Стариці, але не просунулась вперед, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
«Представник української бригади, що діє на Харківському напрямку, заявив 7 листопада, що українським військам вдалося відбити близько 400 га земель та кілька важливих лісових смуг на півночі Харківської області у жовтні», – йдеться у зведенні.
Не мали успіхів окупанти й вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, зазначили аналітики. Росіяни атакували в районі Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує наступальні операції на в районі Вовчанська та Стариці, але не просунулась вперед, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".