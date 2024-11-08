ЗС РФ наступали на півночі та сході Харківщини, але успіхів не мали – ISW

Армія РФ продовжує наступальні операції на в районі Вовчанська та Стариці, але не просунулась вперед, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

«Представник української бригади, що діє на Харківському напрямку, заявив 7 листопада, що українським військам вдалося відбити близько 400 га земель та кілька важливих лісових смуг на півночі Харківської області у жовтні», – йдеться у зведенні.

Не мали успіхів окупанти й вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна, зазначили аналітики. Росіяни атакували в районі Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.