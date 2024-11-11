Харьковчане просят Терехова продлить маршрут трамвая №23

Петицию за продолжение трамвайного маршрута №23 до плиточного завода создали на сайте Харьковского горсовета.

«Прошу вернуть трамвайный маршрут №23 до плиточного завода. Сейчас 204 переполнены», — пишет автор петиции Артем Баранник.

Он отмечает, что сейчас трамвай ходит по сокращенному маршруту до 602-й микрорайона. И людям приходится делать пересадку.

«Пожалуйста, верните этот маршрут, он был важен для харьковчан. Когда это станет возможным? Хотелось, чтобы это произошло поскорее», — пишет автор.

Чтобы предложение восстановить маршрут рассмотрело руководство мэрии, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На сбор подписей осталось 89 дней, пока петицию подписали 4 человека.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Харькове трамвай №23 заработал в августе. Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, транспорт работает в сокращенном формате.