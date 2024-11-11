Харьковчане просят Терехова продлить маршрут трамвая №23
Петицию за продолжение трамвайного маршрута №23 до плиточного завода создали на сайте Харьковского горсовета.
«Прошу вернуть трамвайный маршрут №23 до плиточного завода. Сейчас 204 переполнены», — пишет автор петиции Артем Баранник.
Он отмечает, что сейчас трамвай ходит по сокращенному маршруту до 602-й микрорайона. И людям приходится делать пересадку.
«Пожалуйста, верните этот маршрут, он был важен для харьковчан. Когда это станет возможным? Хотелось, чтобы это произошло поскорее», — пишет автор.
Чтобы предложение восстановить маршрут рассмотрело руководство мэрии, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На сбор подписей осталось 89 дней, пока петицию подписали 4 человека.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Харькове трамвай №23 заработал в августе. Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, транспорт работает в сокращенном формате.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: плиточный завод, терехов, трамвай, Харьков, харькочане, №23;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петицию за продолжение трамвайного маршрута №23 до плиточного завода создали на сайте Харьковского горсовета.".