Харків’яни просять Терехова продовжити маршрут трамвая №23
Петицію за продовження трамвайного маршруту №23 до плиткового заводу створили на сайті Харківської міськради.
«Прошу повернути трамвайний маршрут №23 до плиткового заводу. Зараз 204 переповнена», – пише автор петиції Артем Баранник.
Він зазначає, що зараз трамвай ходить за скороченим маршрутом до 602-го мікрорайону. І людям доводиться робити пересадку.
«Будь ласка, поверніть цей маршрут, він був важливий для харків’ян. Коли це стане можливо? Хотілося, щоб це відбулося скоріше», – пише автор.
Щоб пропозицію відновити маршрут розглянуло керівництво мерії, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів. На збір підписів залишилося 89 днів, наразі петицію підписали 4 людини.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у Харкові трамвай №23 запрацював в серпні. Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, транспорт працює в скороченому форматі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: плиточный завод, терехов, трамвай, Харків, харькочане, №23;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петицію за продовження трамвайного маршруту №23 до плиткового заводу створили на сайті Харківської міськради.".