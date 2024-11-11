Харків’яни просять Терехова продовжити маршрут трамвая №23

Петицію за продовження трамвайного маршруту №23 до плиткового заводу створили на сайті Харківської міськради.

«Прошу повернути трамвайний маршрут №23 до плиткового заводу. Зараз 204 переповнена», – пише автор петиції Артем Баранник.

Він зазначає, що зараз трамвай ходить за скороченим маршрутом до 602-го мікрорайону. І людям доводиться робити пересадку.

«Будь ласка, поверніть цей маршрут, він був важливий для харків’ян. Коли це стане можливо? Хотілося, щоб це відбулося скоріше», – пише автор.

Щоб пропозицію відновити маршрут розглянуло керівництво мерії, петиція має набрати 5000 голосів за 90 днів. На збір підписів залишилося 89 днів, наразі петицію підписали 4 людини.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення у Харкові трамвай №23 запрацював в серпні. Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, транспорт працює в скороченому форматі.