В Харькове троллейбусы сегодня будут ходить по-новому: как планировать маршрут
Движение троллейбусов в Харькове будет запрещено с 10:00 до 15:00 на участке от проспекта Юбилейного до проспекта Героев Харькова.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – объяснили в мэрии.
В этот период троллейбусы будут курсировать так:
№19: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;
№31: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;
№35 (часть 1): разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;
№35 (часть 2): разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;
№57: разворотный круг «Парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;
№20: не курсирует.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: маршрут, ремонт, троллейбусы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 10:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение троллейбусов в Харькове будет запрещено с 10:00 до 15:00 на участке от проспекта Юбилейного до проспекта Героев Харькова. ".