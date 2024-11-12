В Харькове троллейбусы сегодня будут ходить по-новому: как планировать маршрут

Движение троллейбусов в Харькове будет запрещено с 10:00 до 15:00 на участке от проспекта Юбилейного до проспекта Героев Харькова.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с ремонтом контактной сети», – объяснили в мэрии.

В этот период троллейбусы будут курсировать так:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№35 (часть 1): разворотный круг «Ул. Одесская» — пр. Байрона — пр. Льва Ландау — пр. Героев Харькова — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№35 (часть 2): разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№57: разворотный круг «Парк «Зустріч» — ул. Харьковских Дивизий — пр. Героев Харькова — ул. Олега Громадского — разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;

№20: не курсирует.

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