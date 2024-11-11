Еще один детский вагон также будет курсировать в поезде из Харькова
Еще один детский купейный вагон обустроила «Укрзалізниця» в партнерстве с ЮНИСЕФ. Как и первый, он будет курсировать из Харькова на запад Украины. С 19 ноября он будет включен в поезд №17/18 Харьков — Ужгород.
Продажа билетов в вагон уже стартовала (от 1032 грн — ред.), сообщают в АО «Укрзалізниця» и напоминают, что он спроектирован таким образом, чтобы быть максимально комфортным для самых маленьких пассажиров до восьми лет и их родителей.
Внутри вагона детей будут ждать бизиборды с подвижными элементами, учебно-развлекательные материалы, интерактивные игры, познавательные задания и специально разработанные тематические купе. Для самых маленьких пассажиров есть манеж, также есть увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой и детские поручни с мягкой обивкой.
Билеты в этот вагон можно приобрести исключительно в приложении «Укрзалізниці», где он имеет отдельную маркировку. Проезд детей до пяти лет — бесплатный, им билет не нужен.
Напомним, первый в Украине детский вагон с 8 августа 2024 года курсирует по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков — Ясиня (Закарпатье) в составе поезда №15/16.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", вагон, детский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще один детский купейный вагон обустроила «Укрзалізниця» в партнерстве с ЮНИСЕФ. С 19 ноября он будет включен в поезд №17/18 Харьков — Ужгород.".