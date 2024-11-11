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Ще один дитячий вагон також курсуватиме в поїзді з Харкова – куди саме

Суспільство 18:15   11.11.2024
Олена Нагорна
Ще один дитячий вагон також курсуватиме в поїзді з Харкова – куди саме Фото: АТ “Укрзалізниця”

Ще один дитячий купейний вагон облаштувала “Укрзалізниця” у партнерстві з ЮНІСЕФ. Як і перший, він курсуватиме із Харкова на захід України. З 19 листопада він буде включений у склад поїзда №17/18 Харків – Ужгород.

Продаж квитків у вагон вже стартував (ціна від 1032 грн – ред.), повідомляють у АТ “Укрзалізниця” та нагадують, що він спроєктований таким чином, щоб бути максимально комфортним для найменших пасажирів до восьми років та їхніх батьків.

Усередині вагона на дітей чекатимуть бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе. Для найменших пасажирів є манеж, також є збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м’якою оббивкою.

Квитки у цей вагон можна придбати виключно у додатку “Укрзалізниці”, де він має окреме маркування. Проїзд дітей до п’яти років – безплатний, їм білет не потрібен.

Нагадаємо, перший в Україні дитячий вагон з 8 серпня 2024 року курсує одним з найдовших і найпопулярніших маршрутів Харків — Ясіня (Закарпаття) у складі поїзда №15/16.

Читайте також: Дитячий вагон з’явився в поїзді з Харкова до Карпат: що в ньому є

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 18:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще один дитячий купейний вагон облаштувала “Укрзалізниця” у партнерстві з ЮНІСЕФ. З 19 листопада він буде включений у склад поїзда №17/18 Харків – Ужгород".