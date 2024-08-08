Перший дитячий вагон почав курсувати в поїзді з Харкова до Карпат (фото)
Перший в Україні дитячий вагон 8 серпня вирушив у свій перший рейс. Він курсуватиме одним з найдовших і найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня (Закарпаття) у складі поїзда №15/16.
Купейний вагон адаптований для подорожей сімей з дітьми будь-якого віку, але найцікавішим він буде для малечі до восьми років, пише пресслужба АТ “Укрзалізниця”.
Серед особливостей оснащення вагона – інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування. Щоб дитина легко орієнтувалася, кожне купе марковане “Іскорками суперсил”.
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Також у купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці із протиударною накладкою.
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, пеленальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.
Фото: АТ “Укрзалізниця”
При посадці юні пасажири отримуватимуть спеціальні браслети із зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Квитки до дитячого вагона можна придбати виключно у додатку “Укрзалізниці”. На цей час на найближчі дати місць на цьому напрямку немає.
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Проєктування, капремонт та облаштування вагона тривали пів року у спеціальному цеху “Укрзалізниці”. Було повністю оновлене базове обладнання – від кондиціонерів та систем опалення до мобільних пандусів. Розробляли та фінансували проєкт у партнерстві з ЮНІСЕФ Україна та за фінансової підтримки уряду Бельгії. Цьогоріч планують запустити ще сім таких дитячих вагонів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 17:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший в Україні дитячий вагон 8 серпня вирушив у свій перший рейс. ".