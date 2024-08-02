Дитячий вагон з’явився в поїзді з Харкова до Карпат: що в ньому є
Вагон для дітей – від новонароджених до восьми років – та їхніх батьків з’явився у складі поїзда №15/16 “Харків – Ясіня”. Продаж квитків вже відкритий, а перший рейс буде 8 серпня.
Подробиці про залізничну новинку повідомила пресслужба АТ “Укрзалізниця”. Вагон – купейний, а проєктували та оснащували його у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
“Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі”, – зазначили в пресслужбі УЗ.
Вагон модернізували в Україні – на Київському електровагоноремонтному заводі. Переобладнання тривало близько пів року. Фінансуванням допоміг уряд Бельгії.
“Маленькі мандрівники в Україні зможуть використати час у подорожі для навчання через гру та отримати базову психосоціальну підтримку від працівників, коли і якщо це буде необхідно. Окрім того, дитячі вагони оснащені різноманітними розважально-пізнавальними матеріалами, аби наші діти мали можливість розвиватися за будь-яких умов”, – сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.
В АТ “Укрзалізниця” уточнили, що у вагоні застосували “низку сучасних рішень”, у тому числі в ньому є дитячі манежі та пеленальні столики. До кінця року планують запустити ще сім таких вагонів у різних поїздах України. Перший поїде символічним маршрутом, що з’єднує схід і захід країни.
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“Квитки на цей вагон доступні для придбання виключно через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка аналогічна вартості купейних квитків аналогічного класу в тому ж поїзді. Вагон має маркування “Дитячий” у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні. Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безплатно й не потребують окремого квитка”, — поінформувала пресслужба УЗ.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", вагон, діти, Карпаты, новини Харкова, поезд;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вагон для дітей – від новонароджених до восьми років – та їхніх батьків з’явився у складі поїзда №15/16 “Харків – Ясіня”. Продаж квитків вже відкритий, а перший рейс буде 8 серпня".