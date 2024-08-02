Live
  • Пт 02.08.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

Детский вагон появился в поезде из Харькова в Карпаты: что в нем есть

Общество 10:30   02.08.2024
Оксана Горун
Детский вагон появился в поезде из Харькова в Карпаты: что в нем есть Фото: Укрзалізниця

Вагон для детей — от новорожденных до восьми лет — и их родителей появился в составе поезда №15/16 «Харьков – Ясиня». Продажа билетов уже открыта, а первый рейс будет 8 августа.

Подробности о железнодорожной новинке сообщила пресс-служба АО «Укрзалізниця». Вагон — купейный, а проектировали и оснащали его в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

«Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в пути», — отметили в пресс-службе УЗ.

Вагон модернизировали в Украине — на Киевском электровагоноремонтном заводе. Переоборудование заняло около полугода. Финансированием помогло правительство Бельгии.

«Маленькие путешественники в Украине смогут использовать время в путешествии для обучения через игру и получить базовую психо-социальную поддержку от работников, когда и если это будет необходимо. Кроме того, детские вагоны оснащены различными развлекательно-познавательными материалами, чтобы наши дети имели возможность развиваться при любых условиях», – сказал председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

В АО «Укрзалізниця» уточнили, что в вагоне применили «ряд современных решений», в том числе в нем есть детские манежи и пеленальные столики. До конца года планируют запустить еще семь таких вагонов в различных поездах Украины. Первый поедет по символическому маршруту, соединяющему восток и запад страны.

Читайте также: Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова

«Билеты в этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение «Укрзалізниці», стоимость билета аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса в том же поезде. Вагон имеет маркировку «Детский» в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне. Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами «Укрзалізниці» бесплатно и не нуждаются в отдельном билете», — проинформировала пресс-служба УЗ.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По автобусу с людьми ударили россияне на Харьковщине: много раненых
По автобусу с людьми ударили россияне на Харьковщине: много раненых
02.08.2024, 11:04
Главные новости Харькова 2 августа: удар по автобусу на Харьковщине, раненые
Главные новости Харькова 2 августа: удар по автобусу на Харьковщине, раненые
02.08.2024, 11:08
Умер экс-начальник УСБУ, защищавший Харьков от «Русской весны» в 2014-м
Умер экс-начальник УСБУ, защищавший Харьков от «Русской весны» в 2014-м
02.08.2024, 09:04
В Харькове нашли мертвым подростка, исчезнувшего вечером 31 июля
В Харькове нашли мертвым подростка, исчезнувшего вечером 31 июля
02.08.2024, 08:41
ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ
ВС РФ в Глубоком минируют местность, в Волчанске готовятся штурмовать — ВСУ
01.08.2024, 09:27
Вторая волна «наступления на Харьков»: Коваленко о том, чего добились ВС РФ
Вторая волна «наступления на Харьков»: Коваленко о том, чего добились ВС РФ
02.08.2024, 11:33

Новости по теме:

10:53
Ракетный удар ночью по Харьковщине пришелся по железной дороге — Укрзалізниця
16:38
Еще один поезд из Харькова в Киев будет ходить с 3 июля
13:31
Погибший и ранена сотрудница «Укрзалізниці» в результате удара по Харькову
09:29
Движение поездов и электричек на Харьковщине возобновили — Укрзалізниця
10:00
Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ

Вы читали новость: «Детский вагон появился в поезде из Харькова в Карпаты: что в нем есть»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вагон для детей — от новорожденных до восьми лет — и их родителей появился в составе поезда №15/16 «Харьков – Ясиня». Продажа билетов уже открыта, а первый рейс будет 8 августа".