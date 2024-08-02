Детский вагон появился в поезде из Харькова в Карпаты: что в нем есть

Вагон для детей — от новорожденных до восьми лет — и их родителей появился в составе поезда №15/16 «Харьков – Ясиня». Продажа билетов уже открыта, а первый рейс будет 8 августа.

Подробности о железнодорожной новинке сообщила пресс-служба АО «Укрзалізниця». Вагон — купейный, а проектировали и оснащали его в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

«Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в пути», — отметили в пресс-службе УЗ.

Вагон модернизировали в Украине — на Киевском электровагоноремонтном заводе. Переоборудование заняло около полугода. Финансированием помогло правительство Бельгии.

«Маленькие путешественники в Украине смогут использовать время в путешествии для обучения через игру и получить базовую психо-социальную поддержку от работников, когда и если это будет необходимо. Кроме того, детские вагоны оснащены различными развлекательно-познавательными материалами, чтобы наши дети имели возможность развиваться при любых условиях», – сказал председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

В АО «Укрзалізниця» уточнили, что в вагоне применили «ряд современных решений», в том числе в нем есть детские манежи и пеленальные столики. До конца года планируют запустить еще семь таких вагонов в различных поездах Украины. Первый поедет по символическому маршруту, соединяющему восток и запад страны.

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«Билеты в этот вагон доступны для приобретения исключительно через мобильное приложение «Укрзалізниці», стоимость билета аналогична стоимости купейных билетов аналогичного класса в том же поезде. Вагон имеет маркировку «Детский» в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне. Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами «Укрзалізниці» бесплатно и не нуждаются в отдельном билете», — проинформировала пресс-служба УЗ.