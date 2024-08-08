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Первый детский вагон начал курсировать в поезде из Харькова в Карпаты (фото)

Общество 17:28   08.08.2024
Елена Нагорная
Первый детский вагон начал курсировать в поезде из Харькова в Карпаты (фото) Фото: АО «Укрзалізниця»

Первый в Украине детский вагон 8 августа отправился в свой первый рейс. Он будет курсировать по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков — Ясиня (Закарпатье) в составе поезда №15/16.

Купейный вагон адаптирован для путешествий семей с детьми любого возраста, но наиболее интересным он будет для малышей до восьми лет, пишет пресс-служба АО «Укрзалізниця».

Среди особенностей оснащения вагона — интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для безопасного передвижения. Чтобы ребенок легко ориентировался, каждое купе маркировано «Искорками суперсил».


Фото: АО «Укрзалізниця»

Также в купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров, а также увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.


Фото: АО «Укрзалізниця»

Уборная оснащена дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.


Фото: АО «Укрзалізниця»

При посадке юные пассажиры будут получать специальные браслеты с указанием купе и контактного номера телефона родителей.


Фото: АО «Укрзалізниця»

Билеты в детский вагон можно приобрести исключительно в приложении «Укрзалізниці». На данный момент на ближайшие даты мест на данном направлении нет.


Фото: АО «Укрзалізниця»

Проектирование, капремонт и обустройство вагона длились полгода в специальном цехе «Укрзалізниці». Было полностью обновлено базовое оборудование — от кондиционеров и систем отопления до мобильных пандусов. Разрабатывали и финансировали проект в партнерстве с ЮНИСЕФ Украина и при финансовой поддержке правительства Бельгии. В этом году планирует запустить еще семь таких детских вагонов.

Читайте также: Детский вагон появился в поезде из Харькова в Карпаты: что в нем есть

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый в Украине детский вагон 8 августа отправился в свой первый рейс.".