У Харкові тролейбуси сьогодні ходитимуть по-новому: як планувати маршрут
Рух тролейбусів у Харкові буде заборонений з 10:00 до 15:00 на ділянці від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова.
“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі”, – пояснили у мерії.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№31: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№35 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
№35 (частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;
№57: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;
№20: не курсує.
Читайте також: Ще один дитячий вагон також курсуватиме поїздом з Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, ремонт, троллейбусы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові тролейбуси сьогодні ходитимуть по-новому: як планувати маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 10:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів у Харкові буде заборонено з 10:00 до 15:00 на ділянці від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова. ".