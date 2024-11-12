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У Харкові тролейбуси сьогодні ходитимуть по-новому: як планувати маршрут

Суспільство 10:19   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові тролейбуси сьогодні ходитимуть по-новому: як планувати маршрут Фото: ХМР

Рух тролейбусів у Харкові буде заборонений з 10:00 до 15:00 на ділянці від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова. 

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі”, – пояснили у мерії.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло  «Ст. м. «Турбоатом»;

№31: розворотне коло  «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№35 (частина 1): розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова –  розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№35 (частина 2): розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова»;

№57: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;

№20: не курсує.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів у Харкові буде заборонено з 10:00 до 15:00 на ділянці від проспекту Ювілейного до проспекту Героїв Харкова. ".