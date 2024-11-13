«Скорая» повреждена из-за вражеской атаки Купянска: ранен водитель (фото)
Около 15:30 13 ноября российские военные обстреляли Купянск Харьковской области и попали в автомобиль «скорой». Получил ранения 66-летний водитель, сообщают в облпрокуратуре.
По данным ХОВА, рядом с автомобилем упал FPV-дрон. Водитель получил множественные осколочные ранения ноги и два открытых перелома голени. Из-за постоянных обстрелов усложняется возможность доставить мужчину в больницу.
По данным прокуратуры, еще одно попадание в Купянске зафиксировано по частному сектору. Там был ранен 49-летний мужчина. Повреждены дома.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, скорая, Харьков, Харьковская областная прокуратура, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:30 13 ноября российские военные обстреляли Купянск Харьковской области и попали в автомобиль «скорой».".