«Швидка» пошкоджена через ворожу атаку Куп’янська: поранений водій (фото)
Близько 15:30 13 листопада російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області та влучили в автомобіль «швидкої». Поранений 66-річний водій, повідомляють в облпрокуратурі.
За даними ХОВА, поряд з автомобілем влучив FPV-дрон. Водій отримав множинні осколкові поранення ноги та два відкриті переломи гомілки. Через постійні обстріли ускладнюється можливість доправити чоловіка до лікарні.
За даними прокуратури, ще одне влучання в Куп’янську зафіксували у приватному секторі. Там був поранений 49-річний чоловік. Пошкоджені будинки.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 21:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:30 13 листопада російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області та влучили в автомобіль «швидкої»".