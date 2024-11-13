«Швидка» пошкоджена через ворожу атаку Куп’янська: поранений водій (фото)

Близько 15:30 13 листопада російські військові обстріляли Куп’янськ Харківської області та влучили в автомобіль «швидкої». Поранений 66-річний водій, повідомляють в облпрокуратурі.

За даними ХОВА, поряд з автомобілем влучив FPV-дрон. Водій отримав множинні осколкові поранення ноги та два відкриті переломи гомілки. Через постійні обстріли ускладнюється можливість доправити чоловіка до лікарні.

За даними прокуратури, ще одне влучання в Куп’янську зафіксували у приватному секторі. Там був поранений 49-річний чоловік. Пошкоджені будинки.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).