«Не хватает средств»: Терехов о том, кто финансирует восстановление Харькова

В частности, в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о восстановлении Северной Салтовки – самого пострадавшего от российских обстрелов района.

«Мы делаем все возможное со стороны городских властей. Кроме того, есть определенная субвенция со стороны государственного бюджета для того, чтобы восстанавливать. Да, действительно, невозможно все отстроить. Очень много разрушений было и есть. И практически в каждом доме есть те или иные попадания со стороны РФ и очень много разрушений. Но все возможное мы делаем, очень многое уже сделано. Да, действительно, не хватает средств, у меня вчера были переговоры с главой представительства Украины в Европейском инвестиционном банке. И мы наметили определенные шаги для привлечения средств из Европейского инвестиционного банка на восстановление нашего города и Северной Салтовки», – сказал городской голова.