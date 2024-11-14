«Не хватает средств»: Терехов о том, кто финансирует восстановление Харькова
В частности, в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о восстановлении Северной Салтовки – самого пострадавшего от российских обстрелов района.
«Мы делаем все возможное со стороны городских властей. Кроме того, есть определенная субвенция со стороны государственного бюджета для того, чтобы восстанавливать. Да, действительно, невозможно все отстроить. Очень много разрушений было и есть. И практически в каждом доме есть те или иные попадания со стороны РФ и очень много разрушений. Но все возможное мы делаем, очень многое уже сделано. Да, действительно, не хватает средств, у меня вчера были переговоры с главой представительства Украины в Европейском инвестиционном банке. И мы наметили определенные шаги для привлечения средств из Европейского инвестиционного банка на восстановление нашего города и Северной Салтовки», – сказал городской голова.
Читайте также: Терехов: РФ использует Харьков как город для испытания нового оружия
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, салтовка, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Не хватает средств»: Терехов о том, кто финансирует восстановление Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 11:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В частности, в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о восстановлении Северной Салтовки – самого пострадавшего от российских обстрелов района.".