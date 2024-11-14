“Не вистачає коштів”: Терехов про те, хто фінансує відновлення Харкова
Зокрема, в етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів про відновлення Північної Салтівки – району, який найбільше постраждав від російських обстрілів.
“Ми робимо все можливе з боку міської влади. Крім цього, є певна субвенція з боку державного бюджету для того, щоб відбудовувати. Так, дійсно, неможливо все відбудувати. Дуже багато руйнацій було і є. І практично кожний будинок має ті чи інші влучання з боку РФ і дуже багато руйнацій. Але все можливо ми робимо, дуже багато вже зроблене. Так, дійсно, не вистачає коштів, я вчора мав перемовини з главою представництва України в Європейському інвестиційному банку. І ми намітили певні кроки для того, щоб залучати кошти з Європейського інвестиційного банку на відбудову нашого міста та Північної Салтівки“, – сказав міський голова.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відновлення, салтовка, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 11:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зокрема, в етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів про відновлення Північної Салтівки – району, який найбільше постраждав від російських обстрілів.".