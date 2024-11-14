“Не вистачає коштів”: Терехов про те, хто фінансує відновлення Харкова

Зокрема, в етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів про відновлення Північної Салтівки – району, який найбільше постраждав від російських обстрілів.

“Ми робимо все можливе з боку міської влади. Крім цього, є певна субвенція з боку державного бюджету для того, щоб відбудовувати. Так, дійсно, неможливо все відбудувати. Дуже багато руйнацій було і є. І практично кожний будинок має ті чи інші влучання з боку РФ і дуже багато руйнацій. Але все можливо ми робимо, дуже багато вже зроблене. Так, дійсно, не вистачає коштів, я вчора мав перемовини з главою представництва України в Європейському інвестиційному банку. І ми намітили певні кроки для того, щоб залучати кошти з Європейського інвестиційного банку на відбудову нашого міста та Північної Салтівки“, – сказав міський голова.