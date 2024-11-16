КАБ ударил по селу на Харьковщине: два человека ранены, у женщины стресс

16 ноября армия РФ сбросила КАБ на село Осиново в Купянской громаде. В ХОВА сообщили подробности о пострадавших.

«Пострадали три гражданских лица. Женщина 66 лет и мужчина 75 лет получили осколочные ранения. Еще одна женщина 62 лет получила острую реакцию на стресс», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

По информации военной администрации, КАБ прилетел по частному домовладению, загорелась крыша летней кухни. Пожар уже потушили.

На место прибыла «скорая».