КАБ ударил по селу на Харьковщине: два человека ранены, у женщины стресс
16 ноября армия РФ сбросила КАБ на село Осиново в Купянской громаде. В ХОВА сообщили подробности о пострадавших.
«Пострадали три гражданских лица. Женщина 66 лет и мужчина 75 лет получили осколочные ранения. Еще одна женщина 62 лет получила острую реакцию на стресс», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
По информации военной администрации, КАБ прилетел по частному домовладению, загорелась крыша летней кухни. Пожар уже потушили.
На место прибыла «скорая».
Читайте также: Россиян нет в селе Сотницкий Казачок — данные военной администрации
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, поранені, пострадавшие, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «КАБ ударил по селу на Харьковщине: два человека ранены, у женщины стресс»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 14:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 ноября армия РФ сбросила КАБ на село Осиново в Купянской громаде. В ХОВА сообщили подробности о пострадавших".