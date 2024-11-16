Россиян нет в селе Сотницкий Казачок — данные военной администрации

Информация о том, что Сотницкий Казачок захватили российские военные, не подтверждается, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко в комментарии местному изданию «Зоря».

При этом Коваленко отметил, что получил информацию от командиров подразделений, защищающих Золочевщину.

«Сотницкий Казачок находится под контролем украинских войск. Более того, сейчас там не ведутся активные штурмовые действия. Только обстрелы, которые, к сожалению, стали для нас привычным делом», — написала «Зоря», опираясь на слова Коваленко.

Ранее ночью группа аналитиков «DeepState» обновила карту боевых действий в Украине, заявив об оккупации россиянами села Сотницкий Казачок в Харьковской области.

Напомним, летом армия РФ уже предпринимала попытку прорвать госграницу в этом районе и на какое-то время закрепились в селе Сотницкий Казачок, которое до того было «серой зоной». 14 августа начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что захватчики отошли от села.