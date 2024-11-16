Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState

Аналитики DeepState ночью 16 ноября обновили карту боевых действий в Украине. По их данным, россияне перешли границу на новом участке и продвинулись на Купянском направлении.

Враг продвинулся в районе села Берестовое и в Сотницком Казачке, сообщили в Telegram-канале команды «DeepState».

Продвижение в районе Берестового расширило выступ, который в течение осени оккупанты формировали у Песчаного. Сейчас он достигает реки Оскол у сел Кругляковка и Колесниковка. Движение в сторону Берестового расширило плацдарм на юг.

А вот приграничный Сотницкий Казачок не фигурировал в сводках Генштаба и сообщениях аналитиков с лета. Тогда армия РФ предприняла попытку прорвать госграницу еще в одной локации на севере. Оккупанты на какое-то время закрепились в селе, которое ранее было «серой зоной». 5 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что Сотницкий Казачок остается единственной точкой на границе, где оккупанты не продвинулись, но продолжают активность. А уже 14 начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что захватчики отошли от села.