Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState
Аналитики DeepState ночью 16 ноября обновили карту боевых действий в Украине. По их данным, россияне перешли границу на новом участке и продвинулись на Купянском направлении.
Враг продвинулся в районе села Берестовое и в Сотницком Казачке, сообщили в Telegram-канале команды «DeepState».
Продвижение в районе Берестового расширило выступ, который в течение осени оккупанты формировали у Песчаного. Сейчас он достигает реки Оскол у сел Кругляковка и Колесниковка. Движение в сторону Берестового расширило плацдарм на юг.
А вот приграничный Сотницкий Казачок не фигурировал в сводках Генштаба и сообщениях аналитиков с лета. Тогда армия РФ предприняла попытку прорвать госграницу еще в одной локации на севере. Оккупанты на какое-то время закрепились в селе, которое ранее было «серой зоной». 5 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что Сотницкий Казачок остается единственной точкой на границе, где оккупанты не продвинулись, но продолжают активность. А уже 14 начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что захватчики отошли от села.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, война, наступ, наступление, Сотницкий Казачок;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState ночью 16 ноября обновили карту боевых действий в Украине. По их данным, россияне перешли границу на новом участке и продвинулись на Купянском направлении".