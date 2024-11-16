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Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState

Происшествия 07:45   16.11.2024
Оксана Горун
Россияне вновь в Сотницком Казачке на Харьковщине — DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Аналитики DeepState ночью 16 ноября обновили карту боевых действий в Украине. По их данным, россияне перешли границу на новом участке и продвинулись на Купянском направлении.

Враг продвинулся в районе села Берестовое и в Сотницком Казачке, сообщили в Telegram-канале команды «DeepState».

Продвижение в районе Берестового расширило выступ, который в течение осени оккупанты формировали у Песчаного. Сейчас он достигает реки Оскол у сел Кругляковка и Колесниковка. Движение в сторону Берестового расширило плацдарм на юг.

Иллюстрация: карта DeepState

А вот приграничный Сотницкий Казачок не фигурировал в сводках Генштаба и сообщениях аналитиков с лета. Тогда армия РФ предприняла попытку прорвать госграницу еще в одной локации на севере. Оккупанты на какое-то время закрепились в селе, которое ранее было «серой зоной». 5 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что Сотницкий Казачок остается единственной точкой на границе, где оккупанты не продвинулись, но продолжают активность. А уже 14 начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что захватчики отошли от села.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState ночью 16 ноября обновили карту боевых действий в Украине. По их данным, россияне перешли границу на новом участке и продвинулись на Купянском направлении".