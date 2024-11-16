Росіяни знову в Сотницькому Козачку на Харківщині – DeepState
Аналітики DeepState вночі 16 листопада оновили мапу бойових дій в Україні. За їхніми даними, росіяни перейшли кордон на новій ділянці та просунулися на Куп’янському напрямку.
Ворог просунувся в районі села Берестове та в Сотницькому Козачку, повідомили у телеграм-каналі команди “DeepState”.
Просування в районі Берестового розширило виступ, який протягом осені окупанти формували поблизу Піщаного. Нині він сягає річки Оскіл біля сіл Кругляківка та Колісниківка. Рух у бік Берестового розширив плацдарм на південь.
А ось прикордонний Сотницький Козачок не фігурував у зведеннях Генштабу та повідомленнях аналітиків із літа. Тоді армія РФ спробувала прорвати держкордон ще в одній локації на півночі. Окупанти на деякий час закріпилися в селі, яке до того було “сірою зоною”. 5 серпня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що Сотницький Козачок залишається єдиною точкою на кордоні, де окупанти не просунулися, але продовжують активність. А вже 14-го начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що загарбники відійшли від села.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, війна, наступ, Сотницкий Казачок;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState вночі 16 листопада оновили мапу бойових дій в Україні. За їхніми даними, росіяни перейшли кордон на новій ділянці та просунулися на Куп’янському напрямку".