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Росіяни знову в Сотницькому Козачку на Харківщині – DeepState

Події 07:45   16.11.2024
Оксана Горун
Росіяни знову в Сотницькому Козачку на Харківщині – DeepState Ілюстрація: мапа DeepState

Аналітики DeepState вночі 16 листопада оновили мапу бойових дій в Україні. За їхніми даними, росіяни перейшли кордон на новій ділянці та просунулися на Куп’янському напрямку.

Ворог просунувся в районі села Берестове та в Сотницькому Козачку, повідомили у телеграм-каналі команди “DeepState”.

Просування в районі Берестового розширило виступ, який протягом осені окупанти формували поблизу Піщаного. Нині він сягає річки Оскіл біля сіл Кругляківка та Колісниківка. Рух у бік Берестового розширив плацдарм на південь.

Ілюстрація: мапа DeepState

А ось прикордонний Сотницький Козачок не фігурував у зведеннях Генштабу та повідомленнях аналітиків із літа. Тоді армія РФ спробувала прорвати держкордон ще в одній локації на півночі. Окупанти на деякий час закріпилися в селі, яке до того було “сірою зоною”. 5 серпня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що  Сотницький Козачок залишається єдиною точкою на кордоні, де окупанти не просунулися, але продовжують активність. А вже 14-го начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що загарбники відійшли від села.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики DeepState вночі 16 листопада оновили мапу бойових дій в Україні. За їхніми даними, росіяни перейшли кордон на новій ділянці та просунулися на Куп’янському напрямку".