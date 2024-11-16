Росіян немає в селі Сотницький Козачок – дані військової адміністрації

Інформація про те, що Сотницький Козачок захопили російські військові, не підтверджується, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко у коментарі місцевому виданню “Зоря”.

Коваленко зазначив, що отримав інформацію від командирів підрозділів, які захищають Золочівщину.

“Сотницький Козачок знаходиться під контролем українських військ. Щобільше, на даний час там не ведуться активні штурмові дії. Лише обстріли, які, на жаль, для нас стали звичною справою”, – написала “Зоря”, спираючись на слова Коваленка.

Раніше вночі група аналітиків “DeepState” оновила карту бойових дій в Україні, заявивши про окупацію росіянами села Сотницький Козачок у Харківській області.

Нагадаємо, влітку армія РФ вже здійснювала спробу прорвати держкордон у цьому районі та на якийсь час закріпилися в селі Сотницький Козачок, яке до того було сірою зоною. 14 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що загарбники відійшли від села.