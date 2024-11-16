КАБ ударив по селу на Харківщині: двоє людей поранені, в жінки стрес
16 листопада армія РФ скинула КАБ на село Осинове в Куп’янській громаді. У ХОВА повідомили подробиці про постраждалих.
“Постраждали троє цивільних осіб. Жінка 66 років та чоловік 75 років отримали осколкові поранення. Ще одна жінка 62 років отримала гостру реакцію на стрес“, – поінформувала пресслужба ХОВА.
За інформацією військової адміністрації, КАБ прилетів по приватному домоволодінню, загорівся дах літньої кухні. Пожежу вже загасили.
На місце прибула “швидка”.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 14:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 листопада армія РФ скинула КАБ на село Осинове в Куп’янській громаді. У ХОВА повідомили подробиці про постраждалих".