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КАБ ударив по селу на Харківщині: двоє людей поранені, в жінки стрес

Події 14:10   16.11.2024
Оксана Горун
КАБ ударив по селу на Харківщині: двоє людей поранені, в жінки стрес

16 листопада армія РФ скинула КАБ на село Осинове в Куп’янській громаді. У ХОВА повідомили подробиці про постраждалих.

Постраждали троє цивільних осіб. Жінка 66 років та чоловік 75 років отримали осколкові поранення. Ще одна жінка 62 років отримала гостру реакцію на стрес“, – поінформувала пресслужба ХОВА.

За інформацією військової адміністрації, КАБ прилетів по приватному домоволодінню, загорівся дах літньої кухні. Пожежу вже загасили.

На місце прибула “швидка”.

Читайте також: Росіян немає в селі Сотницький Козачок – дані військової адміністрації

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 листопада армія РФ скинула КАБ на село Осинове в Куп’янській громаді. У ХОВА повідомили подробиці про постраждалих".