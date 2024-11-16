КАБ ударив по селу на Харківщині: двоє людей поранені, в жінки стрес

16 листопада армія РФ скинула КАБ на село Осинове в Куп’янській громаді. У ХОВА повідомили подробиці про постраждалих.

“Постраждали троє цивільних осіб. Жінка 66 років та чоловік 75 років отримали осколкові поранення. Ще одна жінка 62 років отримала гостру реакцію на стрес“, – поінформувала пресслужба ХОВА.

За інформацією військової адміністрації, КАБ прилетів по приватному домоволодінню, загорівся дах літньої кухні. Пожежу вже загасили.

На місце прибула “швидка”.