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На жилье для 65 ветеранов Харьковщина получит 156,8 млн грн — ХОВА

Общество 12:51   16.11.2024
Оксана Горун
На жилье для 65 ветеранов Харьковщина получит 156,8 млн грн — ХОВА Фото: пресс-служба ХОВА

Харьковская область получит дополнительны средства из госбюджета, чтобы обеспечить жильем ветеранов российско-украинской войны.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам совещания с заместителем главы Офиса президента Украины Виктором Микитой.

«Для Харьковской области предусмотрено 156,8 млн грн, что позволит обеспечить жильем 65 человек», — проинформировал Синегубов.

В пресс-службе ХОВА уточнили: по инициативе президента Владимира Зеленского, до конца года из госбюджета направят более 4,1 млрд грн на жилье для ветеранов, ВПЛ и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 12:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получит дополнительны средства из госбюджета, чтобы обеспечить жильем ветеранов российско-украинской войны".