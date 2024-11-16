На жилье для 65 ветеранов Харьковщина получит 156,8 млн грн — ХОВА
Фото: пресс-служба ХОВА
Харьковская область получит дополнительны средства из госбюджета, чтобы обеспечить жильем ветеранов российско-украинской войны.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам совещания с заместителем главы Офиса президента Украины Виктором Микитой.
«Для Харьковской области предусмотрено 156,8 млн грн, что позволит обеспечить жильем 65 человек», — проинформировал Синегубов.
В пресс-службе ХОВА уточнили: по инициативе президента Владимира Зеленского, до конца года из госбюджета направят более 4,1 млрд грн на жилье для ветеранов, ВПЛ и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, госбюджет, жилье, финансирование;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 12:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получит дополнительны средства из госбюджета, чтобы обеспечить жильем ветеранов российско-украинской войны".