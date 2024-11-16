На житло для 65 ветеранів Харківщина отримає 156,8 млн грн

Харківська область отримає додаткові кошти із держбюджету, щоб забезпечити житлом ветеранів російсько-української війни.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками наради із заступником голови Офісу президента України Віктором Микитою.

“Для Харківської області передбачено 156,8 млн грн, що дозволить забезпечити житлом 65 людей”, – поінформував Синєгубов.

У пресслужбі ХОВА уточнили: з ініціативи президента Володимира Зеленського, до кінця року з держбюджету спрямують понад 4,1 млрд грн на житло для ветеранів, ВПО та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.